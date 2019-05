Ue: Cav, c.destra con Salvini e Orban

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "La nostra missione di cambiare l'Europa parte dal cambiamento delle alleanze del Ppe con la sinistra europea, bisogna cambiare e costruire una alleanza con i conservatori, anche con Orban e Salvini, sperando che si accorgano che da soli non possono incidere su nulla. Con me nel Ppe riusciremo a fare il centrodestra europeo che lasci l'alleanza con il Pse". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervistato a Povera Patria in onda stasera su Rai2.