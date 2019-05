Di Maio, M5S non tace su autonomia

(ANSA) - MATERA, 13 MAG - "No, io non credo che peggiorino i rapporti" tra Movimento cinque stelle e Lega: lo ha detto a Matera il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei giornalisti. "Finché restiamo nel Contratto - ha aggiunto - ci sono tante cose da fare per gli italiani e questo Governo deve andare avanti, ma se vogliamo, invece, parlare di una serie di derive a cui ho assistito negli ultimi mesi, io non posso consentire che il Movimento cinque stelle stia zitto, ad esempio sull'autonomia".