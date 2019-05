Papa, sì a pellegrinaggi a Medjugorje

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 MAG - "Come annunciato stamani congiuntamente da mons. Henryk Hoser, Visitatore Apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje e dalla Nunziatura Apostolica a Sarajevo, il Santo Padre ha disposto che sia possibile organizzare i pellegrinaggi a Medjugorje". Così il portavoce vaticano Alessandro Gisotti, rispondendo a domande di giornalisti: "Ciò sempre avendo cura di evitare che questi pellegrinaggi siano interpretati come una autenticazione dei noti avvenimenti, che richiedono ancora un esame da parte della Chiesa".