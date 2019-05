Europee: candidato crea link per haters

(ANSA) - TREVISO, 11 MAG - Abituato agli attacchi per la sua scelta di ospitare in casa sei migranti musulmani, il prof Silvio Antonio Calò, candidato con il Pd alle prossime europee, ha creato una apposita sezione per gli haters nel sito web che supporta la sua campagna elettorale. Il link per gli odiatori seriali, che gira i commenti sulle piattaforme social del docente trevigiano di liceo, ha già registrato oltre un migliaio tra insulti e minacce. Secondo il portavoce di Calò, "si tratta in gran parte di 'troll', partiti da account legati a partiti o associazioni di estrema destra, come Casapound e Forza Nuova, che da tempo hanno nel mirino le attività di Calò".

Appena nato il sito "www.antoniocalo.eu" era stato subito oggetto dell'attacco degli hackers, e più volte è stato irraggiungibile. "La cosa positiva - dice Calò - è che accanto alle attenzioni negative, il sito attrae e mette in connessione tantissime persone che si mettono a disposizione per dare una mano alla campagna".