Salvini, mio impegno perché Lucano parli

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Non sono d'accordo con le sue idee ma da ministro e da uomo garantisco massimo impegno affinché il sindaco Lucano possa esprimere le sue idee. Lui come chiunque altro in questo Paese. La censura e la violenza non vanno mai bene. Vale per il Salone del libro, per Lucano e per tutti coloro che pacificamente e democraticamente vogliono esprimere le loro opinioni. Sarebbe bello che tutti, anche a sinistra, ragionassero nella stessa maniera". Lo dice Matteo Salvini, commentando l'intenzione di Forza Nuova di impedire che abbia luogo l'incontro che il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, avrà lunedì all'università La Sapienza di Roma per parlare agli studenti dell'esperienza di Riace.