Piemonte, Destre Unite fuori da elezioni

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Restano quattro, in Piemonte, i candidati alla presidenza della Regione. Dopo la bocciatura della Corte d'Appello di Torino, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della lista Destre Unite, che resta dunque esclusa dal voto del prossimo 26 maggio.

I giudici non hanno ritenuto valide le argomentazioni della lista - composta oltre che da Destre Unite da Casapound e Azzurri Italia -, presentata senza raccogliere le firme necessarie sostenendo che fosse sufficiente avere contribuito nel 2014 all'elezione in Consiglio regionale del candidato presidente del centrodestra Gilberto Pichetto.