Giorgetti, succedono cose contro Lega

(ANSA) - BOVISIO MASCIAGO (MONZA), 10 MAG - "Quando la Lega sale nei consensi, perché è sempre avvenuto nella nostra storia, succede sempre qualcosa per cui bisogna interrompere quel percorso". Sono le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, durante un incontro a Bovisio Masciago (Monza). "Non mi riferisco solo alle inchieste giudiziarie, ma anche alle polemiche su fascismo e antifascismo", precisa il sottosegretario. "Ho letto sui giornali oggi che vorrei andare a fare il commissario europeo e altre cose che non ho mai pensato", aggiunge.