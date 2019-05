Siri: Salvini, M5S decide in base città

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Sulla giustizia è chiaro che i 5stelle hanno un atteggiamento diverso a seconda delle città evidentemente". Così Matteo Salvini al Gr Rai alla domanda sul fatto che Armando Siri è stato fatto dimettere e Virginia Raggi no. Salvini nega anche che il governo sia a trazione M5S: "Il superamento della legge Fornero, la legittima difesa, il blocco degli sbarchi, la flat tax per le partite iva, le telecamere negli asili nido, la pace fiscale con Equitalia per 2 milioni di persone, sono nel programma della Lega ed è ciò che interessa ai cittadini".