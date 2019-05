Tangenti: Grasso, serve rivolta morale

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Roma, Napoli, Milano, Reggio Calabria, Perugia, Palermo per citare le ultime: realtà amministrate da partiti diversi eppure accomunate dall'ennesimo titolo di giornale: Corruzione. Pensate non ci riguardi? La corruzione peggiora e inquina la nostra vita di tutti i giorni: gli ospedali dove ci curiamo, i giardini dove giocano i nostri figli e nipoti, le strade che percorriamo, gli autobus e le metro che prendiamo per andare a lavoro o a scuola. Per combattere questo male non bastano magistrati e forze dell'ordine". Lo afferma il senatore Pietro Grasso (LeU) in un post su Facebook. "Di certo non servono le ridicole polemiche tra partiti e leader di queste ore che mirano solo a lucrare consenso, mentre le norme in discussione sugli appalti peggioreranno le cose, offrendo ancora più spazi alla criminalità. Quello che serve, soprattutto, è l'impegno di ciascuno di noi".