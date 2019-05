Siri: al via consiglio ministri

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ci sono alcuni decreti legislativi di attuazione di direttive europee, ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte porterà in questa riunione la sua proposta di revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. I ministri 5 Stelle - tutti presenti, da Riccardo Fraccaro a Alberto Bonisoli a Barbara Lezzi - sono entrati in blocco nella sala del Consiglio alle 9:45, ad eccezione di Luigi Di Maio. I leghisti, tutti presenti anche loro, da Gian Marco Centinaio a Giulia Bongiorno, sono cominciati ad entrare alla spicciolata nella stessa sala a partire dalle 10:20, stessa ora alla quale ha fatto ingresso anche il vicepremier Matteo Salvini. Poco dopo è stato l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, ad entrare nella sala del Consiglio. Ultimo a sedersi al tavolo del Cdm il premier Giuseppe Conte, entrato poco dopo le 10.30.

Sono assenti i ministri Giovanni Tria ed Enzo Moavero.