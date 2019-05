Sardegna:Solinas completa squadra Giunta

(ANSA) - CAGLIARI, 8 MAG - Il governatore della Sardegna Christian Solinas ha firmato i decreti di nomina degli assessori mancanti. E' quanto emerso dalla conferenza dei capogruppo in Consiglio regionale, prima delle dichiarazioni programmatiche da parte del presidente. Attualmente l'esecutivo è composto da soli cinque assessori su dodici. Per completare la Giunta mancano le deleghe a Lavori pubblici, Agricoltura, Affari generali, Trasporti, Urbanistica, Cultura e Industria. Quasi certo Roberto Frongia (Riformatori) ai Lavori pubblici, per l'Industria invece è in pole position l'ex manager della Saras Annalisa Aru, un nome indicato dal fondatore di Sardegna 20Venti Stefano Tunis.

Ai Trasporti dovrebbe essere lo stesso Solinas a scegliere una figura di sua fiducia, mentre l'Agricoltura risulta in quota Lega con l'allevatrice gallurese Daria Inzaina.