Droga: Molinari, punire chi la vende

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Con il benaltrismo, i 'se' e i 'ma' la piaga della droga non sarà mai curata. Chi vende morte va punito come si deve, altro che 'modiche quantità' e benefici di legge. Con gli spacciatori tolleranza zero. Questa è una battaglia di civiltà e di legalità che assieme al Ministro Salvini porteremo fino in fondo e senza sconti". Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.