Di Maio,importante segnale discontinuità

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "In una giornata come quella di oggi in cui l'Italia è scossa da inchieste su temi che riguardano la cosa pubblica, per me è altrettanto importante che il governo oggi abbia dato un segnale di discontinuità rispetto al passato". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio al termine del Cdm sul caso Siri.