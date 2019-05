Comunali Sassari,C.destra sceglie Andria

(ANSA) - SASSARI, 8 MAG - Mariolino Andria è il candidato a sindaco di Sassari per la coalizione di centrodestra. La sua investitura ufficiale è arrivata ieri a tarda sera, al termine di una seduta fiume dei rappresentanti di nove forze politiche su 10 - assente Forza Italia - della coalizione, che hanno votato all'unanimità per il candidato dell'area Fortza Paris - Riformatori sardi.

La decisione è stata presa dopo giorni di braccio di ferro con gli azzurri, che proponevano come candidato sindaco l'avvocato Gabriele Satta, dirigente regionale del partito indicato direttamente dai vertici nazionali e sostenuto dai vertici regionali, con Cappellacci e Nizzi in prima fila.

Proprio questa "imposizione dall'alto" non è piaciuta agli altri partiti della coalizione che hanno scelto di candidare Andria rivendicando l'autonomia e l'autorità delle dirigenze locali.

Oggi si capirà se questa scelta segnerà una frattura insanabile con Forza Italia o sosterrà Andria ricompattando la coalizione.