Salvini, colpa Siri va dimostrata

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Sul caso Siri ci sono "chiacchiere telefoniche con terze persone che coinvolgono altre persone, chiedo qualcosa in più. Se c'è la prova di colpevolezza, tanti saluti a prescindere dal colore politico. Però la colpa va dimostrata". E' quanto ha detto il vicepremier Matteo Salvini, inaugurando a Milano una nuova sede dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati. "Non mi appassiona questo dibattito, parlo di vita vera", ha aggiunto parlando della possibile conta nel Cdm di domani.