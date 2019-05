Berlusconi, dopo europee nuovo governo

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Sono convinto che, se Forza Italia, come spero, avrà successo e il M5s il contrario, il governo che è capace solo di litigare se ne dovrà andare a casa. Serve un nuovo governo con un programma come quello nostro del centrodestra: meno tasse, con la defiscalizzazione e la contribuzione del costo del lavoro delle nuove assunzioni, una vera flat tax per tutti a un livello sostenibile, le costruzioni potranno partire e si dovranno fare solo controlli ex post, più aiuto a chi ha bisogno, cioè un aumento delle pensioni minime e una pensione alle nostre mamme, più sicurezza per tutti". Così Silvio Berlusconi intervistato questa mattina al Giornale radio Rai-Radio1. Alla domanda: "Ma i numeri lei li potrà trovare in Parlamento?" Berlusconi ha risposto: "Penso di sì. Con un governo nuovo di maggioranza che si potrà raggiungere o attraverso la formazione di un gruppo di sostegno di parlamentari attuali o attraverso nuove elezioni che il centrodestra vincerebbe sicuramente".