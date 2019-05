Tajani, voto è occasione, governo a casa

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Le Europee possono essere una buona occasione per mandare a casa il governo, che parla molto ma non fa nulla nell’interesse dei cittadini, cerca solo di crescere nei sondaggi". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della presentazione a Roma del libro 'C'era una volta Andreotti', di Massimo Franco.

"L’Italia - ha aggiunto Tajani - ha bisogno di un governo che affronti i problemi, basta con i litigi su tutto" come sul 'caso Siri'. "Noi siamo garantisti - ha aggiunto - ma i problemi principali del Paese sono il lavoro e l’economia. Serve un governo omogeneo di centrodestra, come chiedono i cittadini, lo hanno dimostrano le elezioni regionali".