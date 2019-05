Salvini, vado tranquillo in cdm

(ANSA) - PIETRELCINA (BENEVENTO), 6 MAG - "Vado in Consiglio dei ministri assolutamente tranquillo": così risponde Matteo Salvini ai cronisti che gli chiedono sul caso Siri in vista della riunione di mercoledì. "Sto aggiornando l'agenda su immigrazione e mafia, di questo mi occupo. Dopo mercoledì vengono giovedì, venerdì e sabato e per me non è un problema, continuo a ritenere che in un Paese civile i processi si fanno in tribunale e se uno è colpevole si viene condannati da un giudice, non da un giornale".