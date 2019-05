Riforme: taglio parlamentari in Aula

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Banco di prova per la maggioranza domani in Aula alla Camera dove inizierà il voto degli emendamenti alla Pdl costituzionale che taglia i parlamentari e al "Rosatellum ter", vale a dire la legge che permette di applicare il Rosatellum bis alla riduzione di deputati e senatori. Lega e M5s hanno sinora marciato in sintonia ed è più probabile semmai uno scontro tra il Pd e il presidente della Camera Roberto Fico sulla ammissibilità degli emendamenti. I Dem e +Europa con Riccardo Magi hanno presentato un numero limitato di emendamenti sia sulla legge costituzionale che su quella elettorale che erano stati dichiarati inammissibili in Commissione. In caso di approvazione del testo del Senato si tratterebbe della prima delle due letture conformi prevista dalla Carta per le modifiche costituzionali, mentre per il Rosatellum ter sarebbe la approvazione definitiva.