Pd, su tagli ministri si contraddicono

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Attendiamo una decisione formale del governo per scongiurare questo famoso taglio dei due miliardi.

In queste ore abbiamo quattro autorevolissime personalità del governo in carica, il primo ministro Conte, il ministro Tria, il ministro Di Maio e il ministro Salvini, che dicono quattro cose totalmente diverse una dall'altra". Così a margine di una iniziativa in Regione Lazio il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Il ministro Tria - ha aggiunto - ha detto che aumenterà l'Iva o si tagliano i servizi, il ministro Salvini ha detto che bisogna ridurre le tasse... C'è un momento di confusione, ma noi stiamo lavorando affinché il taglio sui trasporti non ci sia".