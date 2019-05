Di Maio, rimuovere Siri al più presto

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "La cosa più importante è rimuovere questo sottosegretario che getta ombre sul governo". Lo afferma Luigi Di Maio. Il leader dei 5 stelle crede che non si andrà ad una conta in Cdm copn la Lega e circa l'ipotesi di rimpasti o crisi di governo dopo le europee dice: "Non abbiamo mai parlato di questo, noi non abbiamo nessuna strategia verso Salvini".