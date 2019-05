Salvini, non abbandono mai i miei

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAG - "Io sono abituato a non abbandonare mai gli uomini con cui si è fatto un pezzo di strada insieme, e questo vale a livello locale come a livello nazionale". Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini in un comizio al Galluzzo, frazione alle porte di Firenze, in sostegno del candidato sindaco del centrodestra Ubaldo Bocci.