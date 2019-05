Cagliari,c.sinistra al voto per primarie

(ANSA) - CAGLIARI, 5 MAG - Centrosinistra al voto per la scelta del candidato sindaco di Cagliari in vista delle comunali del 16 giugno. Urne aperte per le primarie dalle 8 alle 20 nei sette seggi allestiti in città. I contendenti per il dopo Zedda sono due ex assessore della Giunta uscente, Francesca Ghirra (Urbanistica) e Marzia Cilloccu (Turismo), e un ex consigliere comunale del Pd, Matteo Lecis Cocco-Ortu.

Le elezioni nel capoluogo si svolgono con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale: le dimissioni di Massimo Zedda, infatti, sconfitto nella corsa al governatore ma eletto in Consiglio regionale, hanno comportato il ritorno al voto. L'ex sindaco non ha detto a chi andrà la sua preferenza, anche se la vicinanza con Ghirra e la comune appartenenza a Sel fanno supporre quale sarà la sua scelta in cabina. Sarà una partita aperta. Il Pd, nonostante la candidatura di un suo iscritto, Lecis Cocco-Ortu, non ha preso una posizione ufficiale.