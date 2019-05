Zapatero a Parma, incontra Pizzarotti

(ANSA) - PARMA, 4 MAG - L'ex premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero ha incontrato questa mattina a Parma il sindaco Federico Pizzarotti. Zapatero è arrivato in città ieri sera per un doppio appuntamento musicale. Un'iniziativa culturale tra Spagna e Italia, che ha visto i monumenti romanici di Parma, Duomo e Battistero, come scenario dei primi appuntamenti organizzati in Italia dalla Fondazione Onuart che si occupa di promozione di arte come strumento di difesa dei diritti umani. Zapatero ha voluto seguire la manifestazione e, in mattinata, ha incontrato ufficialmente Pizzarotti. L'ex premier, per la prima volta a Parma, durante la visita in municipio ha detto: "Musicisti spagnoli venuti a Parma ci hanno raccontato delle suggestive cupole degli edifici di Piazza Duomo. La cupola per noi è un simbolo di armonia. Abbiamo, appunto, creato una cupola che raccoglie il nostro messaggio di pace e di difesa di tutti i diritti umani, nella Camera Onu di Ginevra, grazie all'arte di Miguel Barcelò. Quelle di Parma ci hanno incantato".