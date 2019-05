Rai: Salini difende Fazio. Salvini: "Stipendio da tagliare"

L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, difende Fabio Fazio definendo un "talento", mentre si chiude il caso Predappio. Ha rimesso il mandato, infatti, il caporedattore del Tg3 Emilia Romagna, Antonio Farnè, dopo le polemiche per il servizio andato in onda domenica 28 aprile sulla commemorazione di Benito Mussolini.

"Con Fazio stiamo valutando. Tra due mesi presenteremo i palinsesti autunnali, ci sono diverse ipotesi in campo che stiamo valutando insieme. Considero Fazio uno dei talenti televisivi in forza alla Rai e nel panorama televisivo italiano", dice Salini, al festival della tv e dei nuovi media a Dogliani.

"Non c'è niente da valutare - replica il vicepremier Matteo Salvini-, c'è semplicemente uno stipendio da tagliare, uno stipendio milionario e vergognoso pagato dagli italiani". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini in merito alle dichiarazioni dell'ad della Rai Fabrizio Salini sul conduttore Fabio Fazio.

E i deputati della Lega Massimiliano Capitanio, Segretario della Commissione di Vigilanza Rai, e Alessandro Morelli, Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera annunciano che "la settimana prossima presentiamo in Commissione di Vigilanza Rai la risoluzione con cui chiediamo il taglio degli stipendi milionari che sono un insulto al buon senso, peraltro frutto di contratti discutibili, e che in cambio non hanno dato risultati soddisfacenti in termini di ascolti. Chiediamo inoltre all'azienda di intervenire sugli stipendi stellari dei dirigenti non giornalisti percepiti solo in base alla loro anzianità. Salini insieme a Fazio deve valutare solo il modo di non ripetere gli errori del passato e dare il via definitivo alla Rai del cambiamento".