Fraccaro, in Senato ddl abolizione Cnel

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - "La proposta di legge per l'abolizione del Cnel mercoledì arriverà in Senato. Un altro impegno del contratto di Governo che manteniamo, nell'ottica di restituire piena efficienza alle istituzioni. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro si è rivelato un ente inadeguato agli scopi per cui era stato concepito, ed è ormai superato della dinamiche istituzionali che garantiscono la rappresentanza delle forze sociali". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. "Il M5S annuncia una nuova riforma costituzionale per abolire un ente inutile: il Cnel. Eppure sono gli stessi che hanno gridato al colpo di Stato quando lo abbiamo proposto noi. Prima ti offendono, poi ti copiano. Chissà se un giorno chiederanno anche scusa", la risposta su Twitter della deputata Pd Maria Elena Boschi, che da ministra delle Riforme promosse quella costituzionale - che prevedeva tra l'altro l'abolizione del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel) -, bocciata nel referendum del 2016.