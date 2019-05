Ue: Iohannis,continuare allargamento con Balcani occidentali

(ANSA) - FIRENZE, 03 MAG - "Dobbiamo continuare con l'allargamento" della Ue: "I Balcani occidentali aspettano di essere accettati". Lo ha affermato Klaus Iohannis, presidente della Romania, intervenendo alla conferenza europea 'The State of the Union' in corso a Firenze.

"Dobbiamo rendere la nostra Unione non solo più grande - ha proseguito - dobbiamo renderla più forte: e quando dico renderla più forte non intendo solo rendere l'economia più forte, ma migliorarne la sicurezza, rendere le procedure più facili per i cittadini europei e avere anche un'integrazione migliore in Europa".

L'allargamento alla Romania "è stato un passo importante, forse il passo più importante per il mio Paese negli ultimi decenni. Le ultime ondate di allargamento non solo hanno migliorato la situazione per i nuovi paesi, ma l'allargamento ha anche contribuito a un progresso positivo per l'Unione, per la 'vecchia Europa'".(ANSA).