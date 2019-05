Sparatoria a Napoli,Fico a Salvini,agire

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "E' inaccettabile che clan si sparino in centro, a Napoli, per il controllo del territorio. Non può continuare una situazione del genere in una società civile.

Questo è un fenomeno che non bisogna contenere: bisogna distruggerlo, annientarlo". Lo ha detto il presidente della Camera a Radio Capital. "Mi aspetto che il ministro dell'interno attenzioni Napoli ai massimi livelli. Io ho parlato e portato la questione all'attenzione di polizia e dirigenti. Dobbiamo debellare questo fenomeno". "Bisogna agire", ha aggiunto Fico.