Siri: Di Maio, non possiamo lasciarlo sottosegretario

CASORIA (NAPOLI), 3 MAG - "Se diciamo che siamo il governo del cambiamento, che siamo diversi da quelli di prima non possiamo permettere che ci sia una persona che dalle carte sembra che abbia aiutato un piccolo personaggio e lo lasciamo a fare il sottosegretario" dice Luigi Di Maio parlando in un incontro elettorale. "Lo dobbiamo fare perché alla fine voi smettete di avere fiducia nelle leggi. Dobbiamo smettere di dire che è cosa di niente perché per averlo detto negli ultimi 20 anni abbiamo ridotto il Paese a cosa di niente".

"Mi meraviglio tutto questo casino per l"attaccamento ad una poltrona. Un caso che si poteva risolvere in due minuti" ha anche detto in merito a Siri Di Maio.

"La gente mi dice di non litigare ma io dico che quando ci vuole ci vuole" ha sottolineato Di Maio parlando del dibattito con gli esponenti della Lega.