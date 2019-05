Lettera a Mattarella per scuole Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 3 MAG - La dirigente scolastica di Norcia, Rossella Tonti, ha inviato una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per sollecitare la costruzione della nuova sede provvisoria per gli istituti superiori della città.

Tonti ha evidenziato la mancata autorizzazione a sbloccare i fondi necessari per la realizzazione della nuova struttura.

"Mi rivolgo a lei - si legge nella lettera - nel mio ruolo di dirigente scolastico per sottoporre alla sua attenzione una situazione veramente incresciosa per i nostri ragazzi. Infatti il 31 maggio prossimo scadrà il noleggio dei prefabbricati utilizzati come sede provvisoria dei nostri corsi di scuola superiore e a tutt'oggi non abbiamo avuto risposta da parte del Miur e del commissario straordinario circa il finanziamento per poter procedere alla predisposizione di una nuova sede scolastica provvisoria in considerazione che per quella definitiva ci vorranno anni".