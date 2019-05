Europee: Verhofstadt, nuovo gruppo 'centrista' con Macron

(ANSA) - BRUXELLES, 3 MAG - Il leader dei Liberali europei (Alde) al Parlamento europeo, Guy Verhofstadt, ha lanciato la sua proposta di creare un nuovo gruppo all'indomani delle elezioni europee del 26 maggio, che comprenda una partnership con il presidente francese Emmanuel Macron. La proposta di "dissolvere" l'Alde e creare una nuova "famiglia politica centrista pro-europea" è stata lanciata ieri dal palco dell'edizione 2019 di State of the Union a Fiesole nel corso del confronto a tutto campo tra gli 'Spitzenkandidaten', tra cui Verhofstadt, i cosiddetti candidati scelti dai partiti per la presidenza della Commissione Ue dopo le elezioni europee.

