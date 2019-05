Dimissioni Berlusconi previste lunedì

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Silvio Berlusconi potrebbe uscire lunedì dall'ospedale San Raffaele dove è stato ricoverato per una occlusione intestinale il 30 aprile scorso. "In terza giornata postoperatoria - sottolineano da Forza Italia - risponde perfettamente alle terapie. I professori Zangrillo e Rosati mantengono la previsione di dimissioni in sicurezza per la giornata di lunedì, a meno di una settimana dall'intervento chirurgico d'urgenza".