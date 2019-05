Timmermans: tra Orban e Salvini una sceneggiata d'amore

"C'è stata questa sceneggiata d'amore fra Orban e Salvini che si basa sui valori della famiglia ma che significa discriminazione. Sono sicuro che la maggior parte degli europei voglia un'alternativa, e voglia andare avanti, voglia combattere la discriminazione, voglia l'uguaglianza fra donna e uomo, fra varie religioni e nazionalità, voglia trovare soluzioni insieme attraverso il dialogo senza insulti, e voglia che consideriamo l'economia in modo sostenibile". Lo ha affermato Frans Timmermans, candidato del Pse alla presidenza della Commissione europea, nel dibattito ospitato dalla conferenza 'The State of the Union' a Firenze.

A fronte della "sfida" in alcuni Stati membri della Ue, ha detto ancora Timmermans, "dobbiamo alzarci in piedi, e dare una voce alla maggioranza degli europei che vogliono un'Europa libera e sostenibile".