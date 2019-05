Province: Buffagni, stop poltrone

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - "No a poltrone nelle province! Serve migliorare la vita delle persone: trasporto pubblico, scuole, strade! Basta poltrone, nelle Province vanno abolite, non per finta come annunciò il Pd o reintrodotte come vuol fare la Lega. Più servizi, meno sprechi, rendiamo lo Stato efficiente!". Lo scrive, in un tweet, il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni.