Conte, Siri si deve dimettere

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - "Siri si deve dimettere. Noi dobbiamo essere credibili, responsabili, le dimissioni o si danno o non si danno, le dimissioni future non hanno molto senso". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sottolineando di non volersi "ergere a giudice del caso".

Il premier ha poi invitato "la Lega a non lasciarsi guidare da reazione corporative e il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica".