Consiglio Europa critica Di Maio

(ANSA) - STRASBURGO, 2 MAG - Alla vigilia della giornata mondiale della libertà di stampa, il Consiglio d'Europa pubblica un rapporto sullo stato della libertà d'espressione in Europa nel 2018 dove si evidenzia l'aumento delle minacce registrare in questi ultimi 5 anni. Nella parte del testo dedicata all'indipendenza dei media si criticano varie iniziative prese a livello nazionale da alcuni Paesi e si cita anche "l'appello alle aziende statali a non pubblicare più pubblicità sui giornali e l'annuncio della riduzione dei contributi per la stampa nel bilancio 2019", venuti dal vicepremier Luigi Di Maio.