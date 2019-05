Vela Lega bloccata in acquedotto mediceo

(ANSA) - PISA, 1 MAG - Un camioncino che portava in giro la 'vela' elettorale di Susanna Ceccardi, candidata alle elezioni europee della Lega, è rimasto 'incastrato' sotto una delle arcate dell'acquedotto mediceo a San Giuliano Terme, nel Pisano, in un punto puntellato da transenne perché a rischio crolli.

L'autista ha preso male le misure e con la sommità della vela ha sbattuto sulle transenne. Domani i tecnici della Soprintendenza effettueranno rilievi sulla staticità del cantiere dopo l'urto.

Su facebook ha ironizzato il consigliere regionale del Pd, Antonio Mazzeo, ricordando le polemiche con il sindaco leghista di Pisa che aveva lanciato l'idea di "smontare" alcune arcate del bene culturale vincolato per il passaggio del futuro tracciato della tangenziale nord est: "Oltre a distruggere il Paese - ha scritto Mazzeo - a quanto pare vogliono anche distruggere l'acquedotto a San Giuliano. O è il modo escogitato da Conti per far passare la Tangenziale Nord Est da lì sotto. Si scherza e speriamo che non abbiano fatto danni".