Salvini, raccolta firme per castrazione

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Ancora uno stupro, il carcere non basta. Sabato e domenica in tutte le piazze d'Italia la Lega raccoglierà firme a sostegno della sua Proposta di Legge per introdurre la castrazione chimica (oltre al carcere) per curare pedofili e stupratori." Così il segretario della Lega Matteo Salvini in una nota.