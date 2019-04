Zingaretti, Delrio?Tempesta in bicchiere

(ANSA) - CASERTA, 29 APR - "L'apertura di Delrio ai Cinque Stelle è una grande tempesta in un bicchier d'acqua. La vera vergogna italiana è che il Governo ancora oggi non ha fatto niente per il lavoro, litiga su tutto, e sta giocando sulla pelle degli italiani, nonostante abbia un consenso del 60%". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che oggi a Casal di Principe (Caserta) ha aperto la campagna elettorale per le Europee in Campania.