Di Maio, dialogo con Pd? Se si redimono

(ANSA) - VARSAVIA, 29 APR - "I temi che ho lanciato ieri sono nel contratto di governo ma credo che bisogna accelerare su quei temi. E' chiaro ed evidente che gli interlocutori sono le forze di governo. Poi se il Pd vuole votare quelle proposte avrà l'occasione di redimersi da quanto non ha fatto in questi anni".

Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa all'ambasciata italiana in Polonia.