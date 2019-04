Delrio, Di Maio danneggia l'Italia

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Se c'è qualcuno che deve chiedere scusa dei propri errori e dei danni causati al Paese questo è Di Maio con il suo alleato Salvini di cui si vergogna. Il governo ha messo in ginocchio l'Italia e non ha una strategia per rimediare. Noi tifiamo per l'Italia e vogliamo che i problemi si risolvano. Per questo abbiamo sempre dialogato in Parlamento. Ma con un governo che continua sulla strada della incompetenza e dell'arroganza la strada è chiusa". Così il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, risponde al vicepremier M5S. In un'intervista a un quotidiano stamani l'ex ministro dem aveva detto sì al dialogo parlamentare sul salario minimo e sul conflitto d'interessi.