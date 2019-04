Rider: Durigon, se va in Aula tempi lunghi per normativa

"Il dossier sui rider, di cui si è occupato direttamente Di Maio con il suo staff, va avanti.

Certo, ci sono state delle resistenze da parte degli operatori coinvolti, ma al ministero la norma è pronta. Aspettiamo di vedere solo in quale decreto sarà incardinato". Lo spiega, in un'intervista alla Stampa, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, secondo cui "i tempi non saranno immediati. Se sarà un disegno di legge c'è il rischio che ci siano ritardi per il passaggio in Parlamento e la navetta tra Camera e Senato. Senza contare gli eventuali emendamenti che verranno presentati in Aula".

"L'idea iniziale era di mettere il dossier nel decretone su quota 100 e reddito di cittadinanza, ma è stata scartata dalla commissione parlamentare competente. Per quello il ministro Di Maio pensava di poter chiudere prima", dice Durigon. "Adesso stanno discutendo di inserirlo in un altro decreto o disegno di legge. Il ministro Di Maio il 6 maggio incontrerà le parti sociali e potrebbe essere il momento buono per parlare della nuova normativa".