Legittima difesa: Meloni con Mattarella

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 26 APR - "Il capo dello Stato dice una cosa che mi sento di condividere e che la legge sulla legittima difesa non mette in discussione": lo ha affermato poco fa a Marsciano il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni partecipando a un flash mob contro la costruzione di una moschea.

In merito ai rilievi fatti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la lettera inviata al premier e ai presidenti delle Camere dopo la promulgazione, Meloni ha sottolineato che "compete in ogni caso allo Stato garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità".

"È esattamente quello che noi chiediamo da anni - ha proseguito, rispondendo alle domande dei giornalisti - perché noi sogniamo uno Stato in cui la gente non sia costretta a difendersi perché questo fa la sua parte. Ma dove lo Stato non arriva io penso che i cittadini debbano essere messi nella condizione di difendersi e questo penso che lo condivida anche il presidente Mattarella".