Cina: Conte, ben Xi su trasparenza

(ANSA) - PECHINO, 26 APR - "Sono contento che oggi Xi nel suo discorso inaugurale del forum Belt and Road abbia citato principi fondamentali come la sostenibilità finanziaria e la trasparenza". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando nell'ambasciata a Pechino la comunità italiana. "Quei principi abbiamo chiesto fossero inseriti nel Memorandum tra Italia e Cina: come ho spiegato ai nostri partner europei, l'Italia non solo crea opportunità per sé ma per l'Europa intera. Il rapporto con la Cina è una grande opportunità per tutti", sottolinea.