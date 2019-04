Cirio,25 aprile resti fuori da polemiche

(ANSA) - TORINO, 25 APR - "Oggi è un giorno importante che celebra la Libertà e la Democrazia nel nostro Paese. Valori che per noi sono scontati, ma per i quali dobbiamo dire grazie a tutti coloro che si sono battuti per la loro conquista. Grazie è la sola parola che mi sento di dire in un giorno che dovrebbe restare fuori dalle polemiche". Così Alberto Cirio, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Piemonte, che ha commemorato il 25 aprile nella sua Alba (Cuneo), Medaglia d'Oro al Valor Militare per la Resistenza.

"Ho portatp i miei figli a conoscere Erminia, con i suoi 111 anni non è solo la piemontese più longeva, ma anche una testimone della guerra, quando col marito nascose nel fienile un giovane partigiano, salvandogli la vita. La memoria è un valore fondamentale da trasmettere ai nostri figli. Perché il futuro non si costruisce senza consapevolezza delle nostre radici e di chi ha reso possibile il nostro presente. E come dice Erminia ìLa guèra a fa bin a gnun'. La guerra non fa bene a nessuno".