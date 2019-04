(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Alzi la mano chi ha capito qualcosa sul decreto Salva Roma. Non si capisce nulla perchè non hanno deciso nulla. Questo governo continua a litigare e a non decidere. Lo fanno solo perchè sono attaccati alle poltrone. E intanto l'Italia (e Roma) affondano". Così il leader Pd Nicola Zingaretti attacca su twitter il governo dopo il cdm di ieri.(ANSA).