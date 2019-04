Frati Assisi, cristiani sotto attacco

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 22 APR - "La comunità francescana di Assisi è attonita dinanzi all'immane tragedia che colpisce i cristiani in Sri Lanka e in diverse parti del mondo.

Oggi per molti andare in chiesa è un atto di indomito coraggio".

Lo afferma all'ANSA padre Enzo Fortunato, direttore della rivista 'San Francesco', di ritorno da Mosul, Iraq, "dove i cristiani sono ancora perseguitati e sono stati decimati".

"In Sri Lanka - sottolinea padre Fortunato - viene colpita non solo la comunità cristiana ma anche la pacifica convivenza tra fedi e culture diverse. Le chiese sono diventate un bersaglio in molti luoghi: Egitto, Pakistan, Nigeria, Iraq da dove sono appena tornato. I cristiani diventano i nuovi martiri: pensavamo fosse una pagina della Chiesa nascente ma oggi questo martirio continua, e insieme ai cattolici anche altre realtà vengono messe alla prova".

Per il francescano "la comunità internazionale è chiamata ad agire in fretta perché tutto questo non diventi una escalation senza controllo".