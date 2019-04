Chiamparino schiera 'madamin' Giordano

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Sergio Chiamparino arruola le madamin per le elezioni regionali del 26 maggio. Giovanna Giordano, tra le organizzatrici delle manifestazioni sì Tav dei mesi scorsi, sarà la candidata della lista Chiamparino per il Piemonte del sì nel listino del presidente. L'obiettivo "è quello di portare nelle istituzioni le forze migliori della società civile", spiega Mario Giaccone, consigliere regionale uscente e capofila della lista civica di Chiamparino.

"Ci sono istanze, come quella delle infrastrutture, che non sono di destra o di sinistra e il presidente Chiamparino ha sempre avuto coerenza e si è sempre detto a favore della Tav", sostiene Giordano, che con Chiamparino condivide anche "la visione del Piemonte del futuro - dice - e un tono, pacato, in cui mi riconosco". Giordano, che ha sospeso la propria attività con le madamin, non teme che la piazza sì Tav venga strumentalizzata: "con la mia candidatura vogliamo portare le istanze della piazza nei luoghi in cui si decide, mantenendo i valori del civismo".