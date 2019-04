Salvini: conosco Siri, piena fiducia

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 18 APR - "L'ho sentito oggi, l'ha letto dai giornali, è assurdo. Lo conosco, lo stimo, non ho dubbio alcuno, peraltro stiamo parlando di qualcosa che non è finito neanche nel Def". Così il vicepremier Matteo Salvini scendendo la scaletta dell'aereo che lo ha portato in Calabria per il Consiglio dei ministri, commenta con i cronisti la notizia delle indagini per corruzione nei confronti del sottosegretario leghista Armando Siri. A chi gli chiede se ha piena fiducia in Siri Salvini risponde: "Assolutamente sì".

"Dopo lo sciacalaggio in Umbria, vada a fare un comizio anche sotto l'ufficio di Siri - dice Anna Ascani, vicepresidente Pd -.

O farà il giustizialista a corrente alternata, come i suoi amici M5s?".