Conte, niente scorciatoie militari in Libia

"Non ci sono interessi economici o geopolitici che possano giustificare scorciatoie militari e il rischio di una guerra civile in Libia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte. "Come purtroppo i fatti stanno dimostrando - ha aggiunto - la violenza genera violenza e non serve né gli interessi della popolazione né quelli della comunità internazionale, né certamente quelli dell'Italia".